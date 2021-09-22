Adana’da 2 çocuğu önünde eşini öldüren koca yakalandı

Seyhan ilçesinde eşi Tuğba Dursun’u 2 çocuğu önünde bıçaklayan Burhan Dursun yakalandı. Kızının haberini alan anne Rukiye Çermikli, “Böyle damatlara lanet ediyorum” dedi.

Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Yeşilevler Mahallesi'nde, saat 1.00 sıralarında, Burhan Dursun (39) tartıştığı eşi Tuğba Dursun'u (35) mutfaktan aldığı bıçakla iki çocuğunun gözleri önünde bıçakladı.

3 çocuk annesi Tuğba Dursun kanlar içinde yerde kalırken, Burhan Dursun 3 ve 7 yaşlarındaki çocuklarını da alıp kaçtı.

Tuğba Dursun, olay yerinde yaşamını yitirdi.

ÇOCUKLARI ABLASINA BIRAKTI

Burhan Dursun olaydan sonra çocuklarını Çukurova ilçesi Toros Mahallesi’nde yaşayan ablasına bıraktı.

Polis ekipleri Burhan Dursun’u kısa sürede yakaladı.

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KIZININ ÖLDÜĞÜ SÖYLENMEDİ

Öte yandan, olayı haber alır alan Tuğba Dursun’un annesi Rukiye Çermikli (64) evin önüne gelip kızından haber beklemeye başladı.

Çermikli’ye bir süre kızının öldüğü söylenmedi.

“KOMŞULAR HİÇ Mİ DUYMADINIZ”

Sinir krizi geçiren anne Çermikli yaşanan kadın cinayetlerine yönelik olarak, “Kadına şiddet gösterenler, serbest kalıyor. 14 yıldır kızıma şiddet uyguluyordu. Böyle yaşayanlara, elini kolunu sallayıp gezenlere, böyle damatlara lanet ediyorum. Herkes kadına şiddete karşı gelecek. Kıskançlık, kompleks, kumar her türlü pisliği vardı. Böyle bir damattı. Komşular hiç mi duymadınız? Sesini duyunca neden çıkmadınız? Benim kızım öldü, söylemiyorlar. İçeride kızımı bırakıp kaçtı. Dünyayı başına yıkacağım. Kadına şiddet uygulayanların karşısındayım. 'Kızıma bıçak çekti' diyerek sopayla da dövdüm, bıçağı da bacağına batırdım ama kızımı kurtaramadım."





BABA, ABİ VE ABLA BAYGINLIK GEÇİRDİ

Tuğba Dursun'un abisi, ablası ve babası da olay yerinde baygınlık geçirdi.

Dursun çiftinin 13 yaşındaki diğer çocuklarının ise olay sırasında okulda olduğu belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tuğba Dursun'un cenazesi, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.