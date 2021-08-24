Çaldıkları elektrikli bisikletle R.Ç.’nin cep telefonunu çalan 3 çocuk, kısa sürede yakalandı. Çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen çocuklar, yaşlarının küçük olması nedeniyle serbest bırakıldı.

Adana’nın Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi’nde, 16 Ağustos günü saat 11.00 sıralarında B.P. (14), E.Ş. (14) ve O.İ. (16) isimli 3 çocuk, çaldıkları elektrikli bisikletle R.Ç. isimli bir şahsa arkadan yaklaştı.

R.Ç.’nin cep telefonunu da çalan 3 çocuk, hızla bölgeden uzaklaştı.

R.Ç.’nin ihbarı üzerine bölgeye, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

Çevredeki güvenlik kameraları görüntülerini izleyen ekipler, çocukların hem kimliğini belirledi hem olayda kullanılan elektrikli bisikletin bir geri dönüşüm işçisinden çalındığını tespit etti.

SUÇ KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan şüphelilerden B.P.'nin çoğu hırsızlık, kasten yaralama, darp gibi suçlar olmak üzere 56, E.Ş.'nin 14 ve O.İ.'nin 27 suç kaydı olduğu belirtildi.

SUÇLARINI İTİRAF ETTİLER

Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinde suçlarını itiraf etti. R.Ç.’nin elinden cep telefonunu E.Ş.’nin aldığı bildirildi.

Adana’da 3 çocuk, çalıntı elektrikli bisikletle cep telefonu çaldı VİDEO



"DAL KIRILDIĞI YERDEN, İNSAN KIRILDIĞI KALPTEN KOPAR"

Şüphelilerden B.P., sağlık kontrolüne götürüldüğü sırada gazetecilere, “Unutma; dal kırıldığı yerden, insan kırıldığı kalpten kopar. Ben sihirbazım.” dedi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından yaşlarının küçük olduğu gerekçesiyle savcılık kararıyla ailelerine teslim edilmek üzere serbest bırakıldı.