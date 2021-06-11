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    Adana'da 3 kardeş bekçilere ateş açıp kaçtı

    Kimlik kontrolü yapmak isteyen mahalle bekçilerine tabancayla ateş açan motosiklet üzerindeki 3 kişiden 2'si kovalama sonucu yakalandı.
    • DHA
    • 11.06.2021 - 03:53
    • Güncelleme : 11.06.2021 - 03:59
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    Adana'da 3 kardeş bekçilere ateş açıp kaçtı

    Adana'nın merkez Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde devriye görevinde bulunan mahalle bekçileri, motosiklet üzerindeki 3 kişiden şüphelenerek kimlik kontrolü yapmak istedi.

    ATEŞ AÇIP KAÇTILAR

    Bekçilerin dur ihtarına karşılık tabancayla ateş açan şüpheliler, daha sonra ara sokaklara kaçarak izlerini kaybettirdi.

    Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayın ardından bekçilerin durumu telsiz anonsuyla bildirmesi üzerine bölge polis ekiplerince ablukaya alındı.

    2'Sİ YAKALANDI

    Şüphelilerin kaçtığı motosikleti İsmetpaşa Caddesi'nde durduran ekipler, İbrahim Ş. ve Nusret Ş.'yi yakaladı. İlk ifadelerinde kardeş olduklarını belirten şüpheliler, silahı da ağabeyleri Şahin Ş.'nin kullandığını anlatttı.

    Kaçarken Şahin Ş.'nin motosikletten inerek bir arkadaşına ait beyaz renkli otomobile binerek gittiğini söylediler.

    Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürülürken, aynı gün bir iş yerinin kurşunlanması şüphelisi olarak arandığı da öne sürülen Şahin Ş.'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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