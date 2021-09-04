Cep telefonu borcu için 1 kişi öldürüldü, 2 kişi ise yaralandı. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Demetevler Mahallesi'nde, 11.30 sıralarında kavga yaşandı.

17 yaşındaki C.A. ve 23 yaşındaki ağabeyi Selim Acar, husumetli oldukları Razaman ile ağabeyi Cumali Yılmaz'ın evine gitti.

Taraflar arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

YANINA BIÇAK GÖTÜRDÜ

Kavganın şiddetlenmesinin ardından, C.A., yanında getirdiği bıçakla Cumali Yılmaz'ı kalçasından yaraladı.

Ramazan Yılmaz da evden aldığı bıçakla Selim Acar'ı göğsünden ardından da kardeşi C.A.'yı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

Adana'da 600 liralık borç için kavga çıktı: 1 ölü 2 yaralı VİDEO

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Selim Acar, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



SALDIRGANLAR GÖZALTINA ALINDI

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri Ramazan Yılmaz’ı olay yerinde, ağabeyi Cumali Yılmaz’ı ve diğer zanlı C.A.’yı tedavisinin ardından gözaltına aldı.





600 TL İÇİN KAVGA ETTİKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Cinayetle sonuçlanan kavganın, bir süre önce Selim Acar’ın, cep telefonu alacağını söyleyip Cumali Yılmaz’dan 600 TL istediği, daha sonra da bu borç nedeniyle tarafların tartışması yüzünden çıktığı öne sürüldü.

Olaydan bir gün önce Selim Acar’ın parayı vermek için Cumali Yılmaz’ı telefonla aradığı ancak kardeşinin telefonu çıkıp ağabeyinin uyuduğunu söylediği ileri sürüldü.





"SİZE PARA FALAN VERMİYORUM"

Acar’ın, olay günü evine gittiği Cumali Yılmaz ile tartıştığı, “Size para falan vermiyorum” diyerek mahalleden ayrıldığı belirtildi. Acar’ın, kardeşi C.A.’yı evden alıp olay yerine tekrar geldiği ve burada kavganın yaşandığı bildirildi.

Zanlılar, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.



