Adana'da 77 yıldır nüfus cüzdanı olmayan kadın: Tek isteğim kimliğimin olması

Adana'da 77 yıldır nüfus cüzdanı olmayan kadın: Tek isteğim kimliğimin olması

Kan davası nedeniyle ailesi tarafında kimlik çıkartılmayan Fatma Nine hayat hikayesini paylaştı. 77 yaşındaki kadın, doktora bile gidemediğini belirterek yetkililerden yardım istedi.

1945 yılında Şanlıurfa’da doğan 77 yaşındaki Fatma Nine, film gibi hayat hikayesini paylaştı.

Hayat hikayesini anlatan Fatma Nine, doğduğunda annesi Elif ve babası Hasan gibi nüfüsa kayıt ettirilmedi.

Diğer yandan 1949 yılında yine Şanlıurfa’da Ramazan ve Zeliha Yavuz çiftinin Ekrem adını verdikleri çocukları dünyaya geldi. Zeka geriliği olan Ekrem bebek ise babası Ramazan tarafından 'Bu çocuk askerlik yapamaz' denilerek nüfusa kaydedilmedi.

1975'te evlendi

Fatma Nine, hemşehrisi olan ve kendisi gibi nüfus cüzdanı bulunmayan Ekrem’le dini nikah kıyarak 1975 yılında evlendi. Çift, daha sonra Şanlıurfa’dan göç ederek Adana’ya yerleşti. Çiftin ise hiç çocukları olmadı.

Adana'da 77 yıldır nüfus cüzdanı olmayan kadın: Tek isteğim kimliğimin olması ViDEO

Ekrem Dede hasta olunca doktora bile gidemedi

İnşaatlarda çalışan, askere gitmeyen, oy kullanmayan, hatta hasta olunca doktora bile gitmeyen Ekrem Dede, yaşı ilerleyince de semt pazarlarında demlik tamir ederek eşiyle birlikte geçimini sürdürdü.

Hiç kimlik sorulmadı

Ayrıca kimliksiz yaşlı çifte, hayatı boyunca ne bir polis ne de bir asker tarafından durdurularak kimlik sorulmadı. Mahalledeki komşuları tarafından kimlik çıkartılmak istenen yaşlı adam, 2019 senesinde kaymakamlığa başvurdu.

Ekrem Dede vefat etti

Ancak geçtiğimiz yılın kasım ayında akciğer enfeksiyonu rahatsızlığı nedeniyle Ekrem Dede, kimliğine kavuşamadan yaşamını yitirdi. Cenaze kimliksiz olduğu için de bir süre ailesine teslim edilmedi ancak daha sonra Ekrem Ded'enin kaymakamlığa kimlik için başvurduğu anlaşıldı ve cenaze Mutlu Mezarlığı’na defnedildi.

Fatma Nine için hayat zorlaştı

Fatma Nine hayat arkadaşını kaybedince bir başına ortada kaldı. Mahalledeki komşularının yardımıyla geçimini sağlayan Fatma Nine'nin hayatı, yaşının ilerlemesi nedeniyle daha da zorlaştı.

'Ay Lav Yu' filmi akıllara geldi

Ölen anne, baba ve eşinin de kimliği olmayan kadının hikayesi, akıllara Sermiyan Midyat’ın yazıp yönettiği 'Ay Lav Yu' adlı filmi getirdi.

"Tek isteğim kimliğimin olması"

İHA'nın haberine göre; hiç kimliğinin olmadığını ve bu yüzden de hastaneye gidemediğini belirten Fatma Nine, gözyaşlarını tutamayarak şu sözleri söyledi;

"Benim hiç kimliğim olmadı. Annemin, babamın, eşimin hiç kimliği yoktu. Köy yerinde kimse eskiden kimlik sormuyordu ancak şimdi soruyorlar.

Kimliğim olsa cebime katıp doktora gideceğim ve ‘al bu benim kimliğim, bana bak’ diyeceğim. Tedavi olmak istiyorum.

Şeker beni öldürüyor. 10 senedir böyle çekiyorum. Doktora gittim kimlik istedi. Kimlik olmayınca bana bakmadılar.

Tek isteğim kimliğimin olması. Kimliğim olsun ben de vatandaş olacağım. Ben hastaneye gidiyorum kimlik istiyorlar sonra geri eve geliyorum."