Adana'da ailesinin direğe bağladığı kişiyi bekçiler kurtardı

Akli dengesi yerinde olmadığı ve evdekilere saldırdığı iddiasıyla ailesi tarafından elektrik direğine bağlandığı öne sürülen Suriyeli uyruklu genç, bekçiler tarafından kurtarıldı.

Adana merkez Sarıçam ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde 25 yaşlarında bir erkeğin darbedilmiş bir halde elektrik direğine bağlandığını gören mahalle sakinleri, 112 Çağrı Merkezine haber verdi.

Direğe bağlı genci bekçiler kurtardı

İhbarı üzerine olay yerine polis ve mahalle bekçileri sevk edildi. Suriye uyruklu ismi açıklanmayan genci, elektrik direğine bağlı bir şekilde bulan mahalle bekçileri, ipi keserek kurtardı.

Polisin yaptığı incelemede akli dengesi yerinde olmadığı ve evdekilere saldırıp, yaraladığı iddia gencin, ailesi tarafından direğe bağlandığı belirlendi. Suriye uyruklu genç ve ailesi, ifadeleri alınmak üzere Sarıçam Polis Merkezi'ne götürüldü.