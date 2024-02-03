Adana'da akrabalar çatıştı: 1'i kadın 6 kişi yaralandı Adana'da akrabalar arasında çıkan pompalı tüfekli ve tabancalı kavgada yaralanan 1'i kadın 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İHA

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Sarıçam ve Akıncılar mahallelerinde oturan akrabalar arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Her iki tarafta birbirine pompalı tüfek ve tabancayla ateş açmaya başladı.

1'i kadın 6 yaralı

Açılan ateş sonucunda Ahmet Ö. (75), Melis Ö. (29), Ahmet Ö. (19), Mehmet D.(26) ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıların kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Suç aletiyle birlikte yakalandı

Olay yerine gelen polis ekipleri ise A.Ö isimli bir kişiyi suç aletiyle birlikte gözaltına aldı.

Bölgede yapılan incelemelerde 30'un üzerinde boş kovan bulunurken evlerin camlarına ve sokakta bulunan araçlara mermi isabet ettiği görüldü.

Silahlı kavgaya karışan diğer şüphelilerin yakalanmaları için çalışmalar devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)