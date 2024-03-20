Adana'da araba anahtarını kaybetti: 1 ay sonra aracı çalındı Kaybolan araba anahtarının yenisini çıkaran adamın aracı anahtarı bulan kişiler tarafından çalınırken, ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri hırsızı yakalayarak tutukladı.

İHA

Adana'da ilginç bir araç hırsızlığı yaşandı...

A.Y. yaklaşık 1 ay önce panelvan aracının anahtarını kaybetti.

Durumu önemsemeyen A.Y., anahtar yaptırıp aracını kullanmaya devam etti.

Anahtarı bulduğu öne sürülen İsa K., bir süre sonra Oğulcan Ö.'ye bulduğu anahtarı verdi.

Oğulcan Ö. ise 10 Mart günü Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde park halindeki aracı çalarak kayıplara karıştı.

Ekipler harekete geçti

Aracının çalındığı fark eden A.Y. durumu polise bildirdi. Bölgeye gelen oto hırsızlık büro amirliği ekipleri bölgedeki güvenlik kameraları ve PTS kayıtlarını incelemeye başladı.

İncelemelerinin ardından aracın Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi’nde olduğu belirlendi.

"Araç hoşuma gidince arkadaşlarla gezmek istedim"

Ekipler aracı çalan Oğulcan Ö.'yü araçla seyir halindeyken yakaladı. Gözaltına alınan Oğulcan Ö. ifadesinde, "İsa K. bana anahtarı verip, aracı kendisine getirmemi istedi. Araç hoşuma gidince de arkadaşlarla gezmek istedim. Bu sırada polis çevirdi." dedi.

İtirafın üzerine Oto Hırsızlık polisleri İsa K.’nin izini sürdü.

"Bana iftira atıyor"

Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’ndeki evinde yakalanan şüpheli emniyetteki ifadesinde, "Bana iftira atıyor. Neden böyle bir şey yaptı anlamadım." diye konuştu.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen her iki şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)