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    Adana'da aracını park eden vatandaş bıçaklı saldırıya uğradı

    Seyhan ilçesinde akrabasına misafirliğe giden kişi, sokağa aracını park etmek istedi. Bu esnada mahalle sakinlerinden yaşlı adam aracı park eden şoföre bıçakla saldırdı.
    • 14.07.2022 - 11:50
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    Adana'da aracını park eden vatandaş bıçaklı saldırıya uğradı

    Adana'nın Seyhan ilçesinde aracını park eden adam dehşeti yaşadı.

    Dumlupınar Mahallesi'ndeki akrabasını ziyarete giden 32 yaşındaki Yunus P., eşi ve çocuğunu inidirip aracını park etmeye çalıştı.

    Tam da bu esnada 70 yaşındaki Hacı Mehmet S. isimli şahıs Yunus P.'ye bıçakla saldırdı.

    Saldırıdan kurtulmaya çalışırken elinden de yara aldı

    Boynuna aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Yunus P.’nin, saldırıyı engellemeye çalışırken eli de kesildi. Saldırganın elinden kurtulan Yunus P., yakınlarına sığındı.

    Saldırgan gözaltında

    Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Yunus P., Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, Hacı Mehmet S., olay sonrası polis tarafından gözaltına alındı.

    Hacı Mehmet S.’nin zaman zaman sokağı kullanan sürücülere küfrettiği, yüksek sesle müzik dinleyerek çevreye rahatsızlık verenlere ve sokakta oynayan çocuklara saksı attığı öne sürüldü.

    Adana da aracını park eden vatandaş bıçaklı saldırıya uğradı #1

    Adana da aracını park eden vatandaş bıçaklı saldırıya uğradı #2

    Adana da aracını park eden vatandaş bıçaklı saldırıya uğradı #3


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