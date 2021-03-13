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Adana’da arka koltukta oturan kadın şoförü yumrukladı

Adana’da arka koltukta oturan kadın şoförü yumrukladı

Trafikte seyir halindeki bir otomobilin sürücüsü arka koltukta oturan kadın tarafından defalarca yumruklandı. Şiddet anları diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.