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    Adana’da arka koltukta oturan kadın şoförü yumrukladı

    Trafikte seyir halindeki bir otomobilin sürücüsü arka koltukta oturan kadın tarafından defalarca yumruklandı. Şiddet anları diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
    • İHA
    • 13.03.2021 - 12:58
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    Adana’da arka koltukta oturan kadın şoförü yumrukladı

    Adana’nın Kozan ilçesinde bir otomobil seyir halindeyken arka koltuktaki kadın sürücüye defalarca burdu.

    KIRMIZI IŞIKTA KAYDEDİLDİ

    Kırmızı ışıkta durumu fark eden diğer sürücüler, kadının sürücüyü yumrukladığı anları cep telefonları ile kayda aldı.

    KENDİNİ KORUMAYA ÇALIŞTI

    Gördüğü şiddet karşısında araç sürücüsü trafikte seyir halindeyken bir yandan otomobili kullanmaya bir yanda da kendini korumaya çalıştı.

    Olay sonucu şans eseri herhangi bir kaza meydana gelmedi.

    Adana’da arka koltukta oturan kadın şoförü yumrukladı #1

    Adana’da arka koltukta oturan kadın şoförü yumrukladı #2

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