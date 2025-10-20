Adana'da AVM'de iki grup birbirine girdi

- Adana'da AVM'nin teras katında iki grup arasında kavga çıktı.
- Çevrede panik yaşandı, ancak güvenlik görevlileri olaya müdahale edip kavgayı sonlandırdı.
- Kavga, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.
Adana'da alışveriş merkezinin teras katında iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.
Yaşanan arbedede vatandaşlar arasında panik yaşandı.
Olay, güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle büyümeden sonlandırıldı.
YAŞANANLAR KAMERADA
Kavga anını vatandaşlar cep telefonlarıyla kayda aldı.