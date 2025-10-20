Abone ol: Google News

Adana'da AVM'de iki grup birbirine girdi

Adana'da AVM'de iki grup arasında çıkan kavgada yaşananlar cep telefonuyla görüntülendi.

Yayınlama Tarihi: 20.10.2025 01:29
  • Adana'da AVM'nin teras katında iki grup arasında kavga çıktı.
  • Çevrede panik yaşandı, ancak güvenlik görevlileri olaya müdahale edip kavgayı sonlandırdı.
  • Kavga, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Adana'da alışveriş merkezinin teras katında iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Yaşanan arbedede vatandaşlar arasında panik yaşandı.

Olay, güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle büyümeden sonlandırıldı.

YAŞANANLAR KAMERADA

Kavga anını vatandaşlar cep telefonlarıyla kayda aldı.

