Midilli Adası’nda mahsur kalan Türk turistler, yurda döndü

Yunanistan'ın Midilli Adası’nda çiftçiler, şap hastalığı nedeniyle hükümetin kararlarını protesto etmek için toplandı.

Yunan hükümeti, AB mevzuatına dayanarak adayı karantinaya alırken karar, büyük tepkiye neden oldu.

Bu karar doğrultusunda canlı hayvan ile et, süt ve peynir ürünlerinin adadan dışarıya veya yurt dışına sevkiyatı tamamen yasaklandı.

ÇİTÇİLER SOKAKLARA ÇIKTI

Kararın ardından geçimini hayvancılıkla sağlayan binlerce çiftçi, durumu protesto etmek için sokaklara çıktı.

GERGİN ANLAR YAŞANDI

Yaklaşık 7 bin çiftçi ve hayvancılıkla uğraşan kişi, seslerini duyurmak için adanın can damarı olan Midilli Limanı’nı hedef aldı.

Liman polisi, protestocuların içeri girerek fiziksel tahribat yapmasını önlemek amacıyla liman kapılarını kilitledi.

Öfkeli kalabalık ile polis arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı.

TÜRK TURİSTLER MAHSUR KALDI

Bayram tatili için adaya giden Türk turistler ise yaşanan protestolar nedeniyle deniz ulaşımındaki aksaklılar yüzünden burada mahsur kaldı.

Yaklaşık 3 saat limanda beklemek zorunda kalan Türk turistler, yetkililerin müdahaleleri sonrası akşam saatlerinde feribot ile yurda ulaşmayı başardı.

550 TÜRK TURİSTİN ZOR ANLARI

Ayvalık Deniz Hudut Kapısı’ndan yurda giriş yapan 550 turist, adada uygulanan abluka nedeniyle yaşadıkları zorlukları dile getirdi.

Dönüş yolunda sıkıntı yaşayan vatandaşlar, adadaki üreticilerin eylemlerine ve hak arayışlarına saygı duyduklarını ancak saatlerce soğukta beklemek zorunda kaldıkları için yorulduklarını ifade etti.

"SABRIMIZ TÜKENDİ"

Tatil için adaya giden Fatma Aksel, “Tatilimizi bitirmiştik ama biraz zor geldik. Çünkü eylem vardı, biz çok alışık değiliz böyle eylemlere.

Çiftçiler kendilerini korumak için eylem yapıyorlardı ama şansımıza bize denk geldi. Yola çıkamadık. Ara sıra gerginlikler yaşandı. Bizlerin sabrı tükendi.” diyerek yaşadıklarını anlattı.

"MAHSUR KALDIK, ÜZÜLDÜK"

Tatilcilerden Baran Gül ise “Olumsuz bir durumla karşı karşıya kaldık. Çiftçilerin kendilerince haklılık payları vardı ancak bu durum bizleri olumsuz şekilde etkiledi.

Ben açıkçası bir genç olarak kendi vatandaşımızın, kadınlarımızın, çocuklarımızın o soğukta saatlerce mahsur kalmasına çok üzüldüm." diye konuştu.

Yolcular, gümrükteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından evlerine uğurlandı.