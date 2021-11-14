Adana’da, babasının boğazını kesti

Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi’nde, Cabbar Dede Kürçe oğlu Sefa Kürçe tarafından boğazı kesilerek öldürüldü.

Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi’nde, sabah saatlerinde, 5 katlı apartmanın 3’üncü katından kavga sesi duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler kapıyı açtırdığında Cabbar Dede Kürçe’nin boğazı kesilerek öldürüldüğünü gördü.

Cinayeti ise oğlu Sefa Kürçe’nin işlediği belirlendi.

BANYODA BEKLEDİ

Banyoda babasının boğazını kestikten sonra evde bekleyen Kürçe, polis tarafından gözaltına alındı.

Zanlı polis tarafından götürülürken, kız kardeşi tepki gösterdi. Olay yerine gelen Kürçe’nin eşi ve çocukları gözyaşlarına boğuldu.

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Cenaze otopsi için adli tıp kurumu morguna götürülürken, zanlı sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Adana’da geçtiğimiz perşembe günü de sulama kanalında torba içinde ceset bulunmuş daha sonra bu kişinin babası tarafından öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.