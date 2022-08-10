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- Adana'da balık avlarken çaya düşen HSK Şube Müdürü İmir hayatını kaybetti
Adana'da balık avlarken çaya düşen HSK Şube Müdürü İmir hayatını kaybetti
Adana'nın Pozantı ilçesinde, balık avlarken Çakıt Çayı'na düşerek hayatını kaybeden Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Şube Müdürü Musa İmir'in cenazesi toprağa verildi.
- 10.08.2022 - 15:34
- Güncelleme : 10.08.2022 - 15:54
Adana'nın Pozantı ilçesinde Belemedik Tabiat Parkı'ndan geçen çayda kardeşiyle balık avlayan HSK Şube Müdürü Musa İmir, dengesini yitirerek suya düştü.
İmir'in suya düşmesi üzerine kardeşi, yakındaki bir kişinin cep telefonuyla durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybetti
AFAD ekiplerinin sudan çıkardığı İmir'in hayatını kaybettiği belirlendi.
İmir'in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Cenazesi toprağa verildi
AA'nın haberine göre otopsi işlemlerinin ardından İmir'in cenazesi, Aladağ ilçesi Eğner Mahallesi'nde toprağa verildi.