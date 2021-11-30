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- Adana'da bekçiler tarafından yakalanan uyuşturucu satıcısı: Senin o zaman
Adana'da bekçiler tarafından yakalanan uyuşturucu satıcısı: Senin o zaman
Adana’da şüphe üzerine durdurulan takside yolcu konumunda bulunan kişinin çantasında hassas terazi ve satışa hazır halde bulunan uyuşturucu madde çıktı.
- İHA
- 30.11.2021 - 06:21
Adana’da Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi Bülent Angın Bulvarı’nda devriye ekipleri ve bekçiler taksi içerisinde bulunan kişiden şüphelenmesi üzerine aracı durdurdu.
UYUŞTURUCU MADDE VE HASSAS TERAZİ ELE GEÇİRİLDİ
Şüpheli C.E.K’ın çantasında yapılan aramada 18.61 gram kokain ve 4 parça halinde satışa hazır halde 5.57 gram esrar maddesi ile hassas terazi ele geçirildi.
''SENİN O ZAMAN'' DİYEREK KENDİNİ SAVUNDU
Gözaltına alınan C.E.K taksiye çantasız bindiğini söyledi. Ardından bekçilere malzemeler “Senin o zaman” diyerek kendisini savundu.
Gözaltına alınan C.E.K polis merkezine götürüldü.