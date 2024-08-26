Adana'da 'Ben aranıyorum, beni mi çekiyorsun' dedi: Telefonunu çaldı Adana'da manzara videosu çeken kameramanın yanına gelen 2 kişi, 'Ben aranıyorum, bizi mı çekiyorsun?' diyerek saldırdı. Arbede sırasında telefonu çalınan kameraman şimdi 30 bin lira değerindeki telefonunu arıyor.

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İHA

Adana'da 8 Ağustos'ta merkez Seyhan ilçesine bağlı Dilberler Sekisi Parkı'nda emekli kameraman Kadir Acarlar (57), parkta manzara videosu çekerken kimliği belirsiz 2 şahıs yanına gelip, 'Ben aranıyorum, bizi mi çekiyorsun?' diyerek Acarlar'a saldırdı.

Bu sırada yaşanan arbede sırasında şahıslardan biri, Acarlar'ın 30 bin TL değerindeki cep telefonunu çalıp uzaklaştı.

Diğer şahıs ise 'Ağabey telefonunu bulalım' diyerek Acarlar ile birlikte cep telefonunu parkta aradı ancak daha sonra taksiye binip uzaklaştı.

"MANZARA VİDEOSU ÇEKİYORDUM, İNSANLARLA İŞİM YOKTU"

Polise gidip durumu anlatan ve şikayetçi olan Acarlar, şimdi her yerde cep telefonunu arıyor.

Kadir Acarlar, "Ben manzara videosu çekiyordum. İnsanlarla işim yoktu ama 4 kişilik gruptan 2'si gelip beni darbetti. O arbede sırasında telefonumu çaldılar. Daha sonra da kaçarak uzaklaştı. Diğer şahıs da önce benimle telefonu aradı sonra taksiye binip gitti. Şu anda 30 bin liralık zararım var. Polis araştırdığını söylüyor, hala bekliyoruz." dedi.

"MAĞDUR OLDUM"

Polisin parktaki kameraların çalışmadığını söylediğini anlatan Acarlar, "Parktaki kameralar çalışmıyormuş. Hemen yan tarafta EDS sistemi var. Belediyeye yazı yazılmış ancak geri dönüş olmamış. Ben mağdur oldum." ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)