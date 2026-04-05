Mustafa Çiftçi: Abdülhamit Han neyse Cumhurbaşkanı Erdoğan da aynı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yoğun programlarını sürdürüyor...

Bakan Mustafa Çiftçi, bazı programlara katılmak üzere geldiği kentte, AK Parti Kırşehir İl Başkanlığını ziyaret etti.

"AĞIR BİR GÖREV ÜSTLENDİK"

İl Başkanı Seher Ünsal ve partililerin karşıladığı Çiftçi'ye, hafız kız öğrenciler çiçek takdim etti.

Daha sonra İl Başkanlığının konferans salonunda konuşan Çiftçi, Kaman'da 4 yıl boyunca kaymakamlık yaptığını belirtti.

Çiftçi, ağır olan bir görevi üstlendiğini, çalışarak gayret edeceğini ve üzerine düşeni yapacağını vurguladı.

"BAŞIMIZDA DÜNYA LİDERİ VAR"

Bakan olarak artık Türkiye'ye değil, gönül coğrafyasına da hizmet etmekle mükellef olduğunu belirten Çiftçi, "Dolayısıyla sizlerin hepsinden ayrı ayrı dua bekliyorum. Dualarınız bizim için önemli, kıymetli. Allah razı olsun. Valiliğimizde yaklaşık 1 saati geçen bir sürede Kırşehir'deki çalışmalar, devam eden yatırımlarla ilgili güzel bir sunum yapıldı. Bunların Ankara'da takipçisi olacak, bütün ilçelerimizle beraber sizlerden aldığımız güç ve destekle inşallah elimizden geldiği kadar yardımcı olacağız." diye konuştu.

Bakan Çiftçi, Türkiye'nin şu anda kritik bir süreçten geçtiğini ve 33-34 gündür bölgede bir savaşın olduğuna dikkati çekti.

Kuzeyde de bir savaş olduğunu ve Suriye'de devam eden süreci daha yeni yeni yoluna koyduklarını dile getiren Çiftçi, "Bir de bunun yanında İran'la ilgili savaş baş gösterdi ama başımızda bir dünya lideri olduğunu da biliyoruz. Çok şükür. Herkes endişe ve 'Acaba yarınımız ne olur?' gibi bir tasanın içerisindeyken, bizim öyle bir tasamız, üzüntümüz, kederimiz yok çünkü başımızda bir dünya lideri var. Onun için Cumhurbaşkanımıza da her zaman dua edelim. Dualarımızı eksik etmeyelim." ifadesini kullandı.

"ABDÜLHAMİT HAN NEYSE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA AYNI"

Bakan Çiftçi, daha önce TBMM'de görev yaptığı dönemde Avustralya'nın Hobart Adası'na gittiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

Orada cuma namazı için camiye gittik. Çıkışta bir düğüne davet ettiler. Caminin altındaki salonda düğüne gittik. Orada duvara 2. Abdülhamit Han'ın resmini asmışlar. Biz de bir anlam veremedik. Sebebini sordum. Söyledikleri şu, 'Abdülhamit Han Osmanlı padişahı ve İslam ümmetinin halifesi iken oraya temsilci göndermiş. Dünyanın bir ucuna. Onlar da bunu unutmamışlar. Onun aziz hatırasını, hürmetini, resmini asmışlar. Şimdi o gün Abdülhamit Han neyse, bugün de Cumhurbaşkanımız aynı şey. Hiç değişiklik yok. Böyle bir insanın değerini bilmemiz lazım. İşte 100 yılda bir geliyor. Düşünün, bir dergi dünyaya yön veren 4 lideri saydı biliyorsunuz. ABD, Rusya, Çin liderleri ve Türkiye Cumhurbaşkanı.

Programa; AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, İl Genel Meclis Başkanı Bülent Ozan, AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal ile il protokolü katıldı.