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    Adana'da, borç meselesi nedeniyle başından vuruldu

    Borcunu ödemediği gerekçesi ile Esmer ve Müslim T. tarafından silahlı saldırıya uğrayan şahıs, başından vuruldu. Olay anları, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
    • 05.10.2022 - 13:08
    • Güncelleme : 05.10.2022 - 13:47
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    Adana'da, borç meselesi nedeniyle başından vuruldu

    Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi'nde dün, alacak verecek meselesi nedeniyle Esmer ve Müslüm T.’den borçla hırdavat malzemesi alan Şeyhmus Doğan’ın yeğeni silahlı saldırıya uğradı.

    İddiaya göre; borcunun bir kısmını ödediği ileri sürülen Doğan, kalan borcu ödemediği için Esmer ve Müslim T. tarafından tehdit edilmeye başladı.

    Esmer ve Müslim T., dün Doğan’ın evinin önüne gelerek ateş etmeye başladı.

    Yaşanan anlar kamerada

    İHA’nın haberine göre; çıkan kurşunlardan biri Doğan’ın başına isabet etti. Esmer ve Müslim T. olay yerinden kaçarken, yaşanan anlar güvenlik kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

    Adana'da, borç meselesi nedeniyle başından vuruldu VİDEO

    Belirlenen adreslere baskın yapıldı

    Olayın ardından Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri adrese gelerek çalışma başlattı. Kısa sürede zanlıların kimliğini belirleyen polis, onları yakalamak için adreslere baskınlar yaptı. Polisin zanlıları yakalama çalışması devam ediyor.

    Adana da, borç meselesi nedeniyle başından vuruldu #1


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