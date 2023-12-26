Adana'da borç sigara almak istedi: Verilmeyince silah çekti Adana'da, girdiği tekel bayisinin sahibine tabanca çekip, borç sigara almak isteyen Mahsuni Kartal (25), olumsuz yanıt alınca masada duran paketten 2 tek sigara alıp kaçtı. Gözaltına alınan Kartal, tutuklandı.

DHA

Adana'da dün akşam, Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'ndeki tekel bayisinde dükkana giren Mahsuni Kartal, iş yeri sahibinden 1 paket sigara istedi.

İş yeri sahibinin sigara paketini verdiği Kartal, parası olmadığı için daha sonra ödeme yapacağını belirtti.

Sigara istedi: Verilmeyince silah çekti

Olumsuz yanıt alan Kartal, daha sonra belindeki tabancasını gösterip, tekrar yerine koydu.

İş yeri sahibiyle bir süre tartışan Kartal, ardından masadaki paketten 2 sigara alıp kaçtı.

Gözaltına alındı

O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İş yeri sahibinin şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, Kartal'ı gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kartal, çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)