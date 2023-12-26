Adana'da borç sigara almak istedi: Verilmeyince silah çekti

DHA
Adana'da dün akşam, Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'ndeki tekel bayisinde dükkana giren Mahsuni Kartal, iş yeri sahibinden 1 paket sigara istedi.
İş yeri sahibinin sigara paketini verdiği Kartal, parası olmadığı için daha sonra ödeme yapacağını belirtti.
Sigara istedi: Verilmeyince silah çekti
Olumsuz yanıt alan Kartal, daha sonra belindeki tabancasını gösterip, tekrar yerine koydu.
İş yeri sahibiyle bir süre tartışan Kartal, ardından masadaki paketten 2 sigara alıp kaçtı.
Gözaltına alındı
O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
İş yeri sahibinin şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, Kartal'ı gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kartal, çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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