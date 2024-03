Haberler



Adana'da bulunan at ve eşek eti kalıntılarından sonra uzmanlardan uyarı

Son dönemde at ve eşek eti vakalarından sonra açıklamalarda bulunan Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, orijinal et ile farkı anlatmak için "At eti sulu olur. Pişirdiğinizde suyu mangalı söndürür" dedi.