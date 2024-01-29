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Adana'da can alan kaza! Arkadaşlarıyla şakalaşırken yola çıkan çocuğa minibüs çarptı: O anlar...

Adana'da can alan kaza! Arkadaşlarıyla şakalaşırken yola çıkan çocuğa minibüs çarptı: O anlar... 15 yaşındaki Suriyeli küçük çocuk, arkadaşlarıyla refüjde oyun oynarken bir anda yola fırladı. O anlarda yoldan geçen minibüsün çarpmasıyla savrulan çocuk hayatını kaybetti.