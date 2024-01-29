DHA

Adana'da korkunç bir kaza meydana geldi.

Dün akşam saatlerinde Yüreğir ilçesinde refüjde arkadaşıyla şakalaşan 15 yaşındaki Suriye uyruklu Ammar el-Müheymid, birden yola fırladı.

Bu sırada ismi öğrenilemeyen sürücünün kontrolündeki minibüs, Ammar'a çarpıp, kaçtı.

Başını asfalta çarptı

Çarpmanın şiddetiyle savrulan küçük çocuk başını asfalta çarptı. Yanındaki iki çocuk da korkudan olay yerinden uzaklaştı.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Hayatını kaybetti

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ammar, doktorların müdahalelerine karşın kurtarılamadı.

3 kişi teslim oldu

Kazanın ardından farklı saatlerde İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, aracı kendilerinin kullandığını öne süren M.T., akrabası H.T. ile Ş.A. gözaltına alındı.

1 kişi tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, H.T. ile Ş.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)