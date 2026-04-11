Işın Karaca, Yunanistan'a alınmadığını açıkladı

Şarkıcı Işın Karaca, Yunanistan'a alınmadı.

Yunanistan'da havaalanında video paylaşan Karaca, girişine izin verilmediğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaşadıklarını anlatan Karaca, Atina'dan geri gönderileceğini duyurdu ve nedeninden de bahsetti.

"MİLLİ MESELE"

Karaca, kendisine verilen belgeleri paylaşarak 2024 yılında Gümülcine’de seslendirdiği İzmir Marşı ve kullandığı ifadeler nedeniyle ülkeye alınmadığını belirtti.

Ünlü sanatçı, bu durumun “milli bir mesele” olarak değerlendirildiğini ifade etti.

"EŞİM VE KIZIM GİRDİ, BEN GİREMİYORUM"

Yaşadığı süreci aktaran Karaca, eşi ve kızının Yunanistan’a giriş yapabildiğini ancak kendisinin deport edildiğini söyledi.

Saatlerdir bekletildiğini dile getiren sanatçı, "Milli bir meseleymiş benimkisi. Hayatımda görmediğim saçma bir muamele. Bir bardak su veren yok. Sağ olsunlar. Saatlerdir buradayız. Bizi ülkemize geri yollayacaklarmış.” dedi.

"TURİST OLARAK GELDİK, BU MUAMELEYİ GÖRDÜK"

Karaca, turist olarak gittikleri bir ülkede bu şekilde karşılanmalarına isyan ederek, temel ihtiyaçlarının dahi karşılanmadığını belirtti. Yaşadığı süreci eleştiren sanatçı, durumu kamuoyuyla paylaştı.

Şarkıcının açıklamasının tamamı ise şöyle;

‘Şu elimdeki kağıtları görüyor musunuz arkadaşlar? Atina’ya girişim reddedildi.



Neden? Çünkü; 2024 yılında Gümülcine’de ‘Ne Mutlu Türküm Diyene’ ve ‘İzmir’in Dağlarında Çiçekler Açar’ adlı marşı seslendirdiğim için. Kızım ve eşim girebildi. Onların girişi sağlandı. Ama ben deport edildim.



Milli bir meseleymiş benimkisi. Hayatımda görmediğim saçma bir muamele. Bir bardak su veren yok. Sağ olsunlar. Saatlerdir buradayız. Bizi ülkemize geri yollayacaklarmış.