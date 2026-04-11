Hastanede tedavi gören İbrahim Tatlıses'ten yeni görüntü: Türkü söyledi

Türkücü İbrahim Tatlıses, sevenlerini korkuttu.

Yüksek ateş ve halsizlik şikayetiyle hastaneye kaldırılan Tatlıses, yoğun bakıma alındı.

Sevenlerini endişelendiren Tatlıses'in safra kesesi iltihabı nedeniyle tedavi gördüğü ve ameliyat planlandığı bildirildi.

Tatlıses'ten iyi haberler ve yeni bir görüntü de geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, İbrahim Tatlıses'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Tatlıses, kendisini ziyaret eden Hüseyin Yayman'ı türkü söyleyerek karşıladı.

"CUMHURBAŞKANIMIZ YAKINDAN TAKİP EDİYOR"

Yayman, AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyeleri Mehmet Ali Kurt ve Hilmi Türkmen ile birlikte yüksek ateş ve halsizlik şikayetiyle 7 Nisan'da başvurduğu hastanede tedavi altına alınan Tatlıses'e ziyarette bulundu.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Yayman, ziyarette sanatçıya acil şifalar dilediklerini söyledi.

Tatlıses'in moralinin çok iyi olduğunu, ziyaret sırasında kendilerine türkü söylediğini belirten Yayman, "Cumhurbaşkanımız çok yakından takip ediyor ve ilgileniyor. Kendisine Cumhurbaşkanımızın da selamlarını, sevgilerini ilettik. Genel durumunu çok iyi gördüm, maşallah." ifadesini kullandı.

"ÇOK GÜÇLÜ BİR İNSAN"

Hüseyin Yayman, Tatlıses'in geçireceği ameliyatı başarıyla atlatacağını düşündüğünü aktararak, "İbrahim Tatlıses güçlü bir insan. Çok büyük engelleri aşarak bu noktaya geldi.

İnşallah bu sağlık meselesini de atlatacak ve eski günlerinde olduğu gibi Türkiye'nin neşesi, sesi, sevgisi olmaya devam edecek. Milletimizin de dua etmesini istiyorum. Çünkü İbrahim Tatlısesler kolay yetişmiyorlar.

Dileriz ve dua ederiz ki inşallah en kısa zamanda tekrar sağlığına kavuşur, biz de kendisini sağlıklı günlerinde ziyaret ederiz." diye konuştu.