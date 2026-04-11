Barış Alper'in yüzde 20'lik hakkı için Keçiörengücü'nden açıklama geldi

Ankara Keçiörengücü, Barış Alper Yılmaz'ı 2021-2022 sezonu başında Galatasaray'a 2.1 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında göndermişti.

Sezon başında Suudi Arabistan ekiplerinden NEOM'un kapısından dönen ve Avrupa'dan da birçok talibi olan Barış Alper Yılmaz'la ilgili Ankara Keçiörengücü kanadından açıklama geldi.

"AVRUPA'YA GİTMESİ BİZİM İÇİN ÇOK İYİ OLUR"

Ankara Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu, Ajansspor'a yaptığı açıklamada Barış Alper Yılmaz'a dair, "Milli takımda bizde oynamış oyuncuları görmek bize gurur veriyor. Barış Alper Yılmaz'ın Avrupa'ya gitmesi hem Türkiye hem de bizim için çok iyi olur." ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'DAN ARAYAN OLMADI, BEKLİYORUZ"

Barış Alper'in yüzde 20'lik hakkıyla ilgili de konuşan başkan, "Şu an için Galatasaray'dan bizi arayan olmadı, bizim de bir görüşmemiz olmadı. Sadece bekliyoruz, nasipse olur." şeklinde konuştu.

Bu sezon tüm kulvarlarda 43 maça çıkıp 3254 dakika süre alan Barış Alper Yılmaz, 11 gol ve 15 asistlik skor katkısı verdi.