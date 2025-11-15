Adana'da cip, hafif ticari araçla çarpıştı: 2 ölü 1 yaralı

- Adana'da cip ile panelvan çarpıştı, 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
- Cip sürücüsü Yunus Görecek ve kadın yolcu hayatını kaybetti.
- Panelvan sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Adana D-400 karayolu Merkez Cami alt geçidi Mersin istikametinde korkunç bir kaza meydana geldi.
Yunus Görecek (20) idaresindeki 34 RC 9533 plakalı cip, kontrolden çıkarak karşı şeritten gelen Bayram O.’nun (46) kullandığı 31 LV 973 plakalı panelvan ile kafa kafaya çarpıştı.
2 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ YARALANDI
Kazada cip sürücüsü Yunus Görecek ve ismi öğrenilemeyen kadın yolcu hayatını kaybetti. Panelvan sürücüsü yaralanırken, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay yerinde polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.