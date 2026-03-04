Abone ol: Google News

Tahran'da uçuş yapan ABD savaş uçağı, İran tarafından düşürüldü

Orta Doğu'daki savaş dört bir koldan devam ederken yeni kaydedilen bir görüntüde Tahran semalarında ABD'ye ait bir savaş uçağının İran'ın hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü görüldü.

Orta Doğu'da müzakere ile başlayan süreç savaş ile devam etti. 

ABD ile İsrail tarafından İran'a yönelik kapsamlı bir saldırı başlatılırken İran'da bu saldırılara karşılık verdi. 

Saldırılarda toplam 867 İran vatandaşı hayatını kaybederken bugün itibariyle önemli bir gelişme yaşandı. 

TAHRAN'DA ABD UÇAĞI DÜŞÜRÜLDÜ 

İran, Tahran semalarında uçuş yapan ABD'ye ait bir savaş uçağını hedef aldı. 

Saldırının ardından ABD  savaş uçağı düşürüldü. 

O ANLAR KAYDEDİLDİ

O anlar bölgede bulunan vatandaşlardan biri tarafından kayda alındı. 

Görüntülerde düşüren uçağın geride bıraktığı dumanlar görüldü. 

İRAN'DAN KÖRFEZ'E ÇOK SAYIDA FÜZE YOLLANDI

İran, savaşın beşinci gününde askeri karşılığını Körfez hattına taşıdı.

Devrim Muhafızları Ordusu, bölgedeki Amerikan askeri üsleri ve tesislerine yönelik balistik füze ve insansız hava aracı operasyonlarının sürdüğünü duyurdu.

