Milli Savunma Bakanlığı'ndan imha edilen balistik füzeye ilişkin açıklama

Sınırlarımıza giren balistik füze etkisiz...

Doğu Akdeniz'den kalkan füzeyi NATO unsurları vurdu, parçalar Hatay'ın Dörtyol ilçesine düştü.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan imha edilen balistik füzeye ilişkin bir açıklama geldi.

IRAK VE SURİYE'Yİ GEÇİP TÜRKİYE'YE YÖNELDİ

İran’dan ateşlenen ve Irak ile Suriye hava sahasını geçtikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği belirlenen bir balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından angaje edilerek etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Yapılan bilgilendirmeye göre, söz konusu tehdide yönelik önleme faaliyeti, zamanında gerçekleştirildi.

NATO unsurlarınca havada imha edilen balistik mühimmatın ardından Hatay ili Dörtyol ilçesine düşen parçanın, tehdidi önlemek amacıyla kullanılan hava savunma mühimmatına ait olduğu tespit edildi.

Yetkililer, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını bildirdi.

"GÜVENLİK KAPASİTEMİZ EN ÜST SEVİYEDEDİR"

Açıklamada, Türkiye’nin ve vatandaşlarının güvenliğini sağlama konusundaki irade ve kapasitenin en üst seviyede olduğu vurgulandı. Türkiye’nin bölgesel istikrar ve huzurdan yana olduğu belirtilirken, kimden ve nereden gelirse gelsin ülke topraklarının ve hava sahasının korunmasına yönelik adımların kararlılıkla atılacağı ifade edildi.

Ayrıca, Türkiye’ye yönelik her türlü hasmane tutuma karşı cevap verme hakkının saklı olduğu hatırlatıldı.

"ÇATIŞMALAR YAYILMAMALI" UYARISI

Tüm taraflara, bölgedeki çatışmaların daha da yayılmasına yol açacak adımlardan kaçınılması çağrısı yapılan açıklamada, bu süreçte NATO ve diğer müttefiklerle istişarenin sürdürüleceği kaydedildi.