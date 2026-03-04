Veliaht'ın Timur'u Akın Akınözü'nden itiraf: 9 yıldır kırmızı et yemiyorum

Son dönemin sevilen dizilerinden Veliaht'ta ‘Timur’ karakteriyle başrol oynayan Akın Akınözü, oyunculuğuyla beğeni topluyor.

Dizinin çekimleri için Kars'ta bulunan oyuncu, kendisi hakkında bilinmeyen bir detayı da dile getirdi.

KAZ ETİ DENEMEK İSTİYOR

Daha önce kendisiyle ilgili hiç bilinmeyen bir detayı paylaşan Akınözü, yaklaşık 9 yıldır kırmızı et tüketmediğini açıkladı.

Uzun yıllardır kırmızı et tüketmediğini söyleyen Akın Akınözü, kaz etini denemek istediğini itiraf etti.

Dizinin çekimleri için Kars’ta bulunan ünlü oyuncu, favori yemeğinin ise çekimler sürecinde deneyip çok beğendiği Evelik çorbası olduğunu söyledi.