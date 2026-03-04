Hakan Fidan, Abbas Arakçi ile görüştü: Türkiye'nin füze tepkisini İran'a iletti

Son dakika gelişmesi...

Doğu Akdeniz'den kalkan füzeyi NATO unsurları vurdu, parçalar Hatay'ın Dörtyol ilçesine düştü.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan imha edilen balistik füzeye ilişkin bir açıklama geldi.

IRAK VE SURİYE'Yİ GEÇİP TÜRKİYE'YE YÖNELEN FÜZE İMHA EDİLDİ

İran’dan ateşlenen ve Irak ile Suriye hava sahasını geçtikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği belirlenen bir balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından angaje edilerek etkisiz hale getirildiği açıklandı.

NATO unsurlarınca havada imha edilen balistik mühimmatın ardından Hatay ili Dörtyol ilçesine düşen parçanın, tehdidi önlemek amacıyla kullanılan hava savunma mühimmatına ait olduğu tespit edildi.

Yetkililer, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını bildirdi.

HAKAN FİDAN, İRANLI MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Yaşanan olayın ardından önemli bir gelişme yaşandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, konuya ilişkin İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

TÜRKİYE'NİN TEPKİSİ İLETİLDİ

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından konuya ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Sayın Bakanımız, İran’dan ateşlendikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen ve etkisiz hale getirilen balistik mühimmat konusundaki tepkimizi iletmiş, çatışmaların yayılmasına neden olacak her türlü adımdan kaçınılması gerektiğini ifade etmiştir

VATANDAŞLARA 'HAZIRIZ' DENİLDİ

Öte yandan MSB tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’nin ve vatandaşlarının güvenliğini sağlama konusundaki irade ve kapasitenin en üst seviyede olduğu vurgulandı.

Türkiye’nin bölgesel istikrar ve huzurdan yana olduğu belirtilirken, kimden ve nereden gelirse gelsin ülke topraklarının ve hava sahasının korunmasına yönelik adımların kararlılıkla atılacağı ifade edildi.

ÖNLEYİCİ FÜZE HATAY'A, İRAN FÜZESİ İSE KAMIŞLI'YA DÜŞTÜ

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düşen parçanın İran'a ait füzeyi imha eden önleyici füzenin parçası olduğu belirtildi.

İran'a ait imha edilen füzenin ise Suriye'de bulunan Kamışlı kentine düştüğü aktarıldı.