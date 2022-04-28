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    Adana'da çocukların 'su sıçrattın' cinayeti

    Kanalda yüzerken su sıçrattığı iddia edilen 13 yaşındaki Ömer, aynı yaştaki S.K. tarafından kasığından bıçaklanarak öldürüldü.
    • 28.04.2022 - 15:28
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    Adana'da çocukların 'su sıçrattın' cinayeti

    Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki su kanalında yüzen Ömer Talib S. (13), yaşıtı olan S.K. ile 'su sıçratma' meselesi yüzünden tartışma yaşadı.

    Tartışanın alevlenmesiyle öfkelenen S.K. ise Ömer'i kasığından bıçaklayıp ortadan kayboldu.

    Kurtarılamadı

    İhbarla bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğu Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Ömer, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

    Adana da çocukların su sıçrattın cinayeti #1

    İkizinin gözü önünde öldürüldü

    Bu arada Ömer'in ikizi Y.S. ve diğer kardeşi M.S'nin (12) de olaya şahit olduğu öğrenildi. Yaşamını yitiren çocuğun cenazesi, yakınları tarafından Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

    Saldırgan arkadaşıyla beraber tutuklandı

    İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmayla şüpheli S.K’nin başkasının kullandığı bisiklete binerek Şakirpaşa Mahallesi'ndeki evine gittiğini belirledi. Adrese giden ekipler, S.K'yi yakaladı. Suç aleti bıçağı sakladığı iddia edilen H.K. (15) de gözaltına alındı. Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilen S.K. ve arkadaşı H.K, işlemlerin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

    Adana da çocukların su sıçrattın cinayeti #2

    Acılı baba konuştu: Kanlar içinde gördüm

    AA'y konuşan baba Mustafa S. olay günü gezmek için evden çıkan üç çocuğundan M.S.'nin yaklaşık bir saat sonra eve dönüp ağabeyi Ömer Talib'in bıçaklandığını haber verdiğini söyledi.

    Hızla olay yerine gittiğinde oğlunu yerde aşırı kan kaybetmiş şekilde bulduğunu ifade eden Mustafa S, "Doktorlar oğlumu kurtarabilmek için üç saat müdahale ettiler ama kurtarılamadı. İçim yanıyor. Bir babanın evladını kanlar içinde görmesi çok kötü bir durum. Allah bu acıyı kimseye yaşatmasın. Oğlum çevresinde çok sevilen, yardımsever ve merhametli birisiydi." diye konuştu.

    Adana da çocukların su sıçrattın cinayeti #3

    Adana da çocukların su sıçrattın cinayeti #4


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