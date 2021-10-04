Adana'da çürümüş erkek cesedi bulundu

Seyhan Baraj Gölü'nün regülatör kapaklarında kimliği belirsiz çürümüş erkek cesedi bulundu. Cesedin üzerinde arama yapıldı ancak kimlik bulunamadı.

Adana’nın Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi Seyhan Baraj Gölü'ndeki regülatör kapakları yakınlarında balık tutan vatandaşlar, kötü kokuyu hissedince çevrede arama yaptı.

Vatandaşlar, kokunun kapaklara takılan erkek cesedinden geldiğini tespit etti ve durumu polise bildirdi.

2 HAFTALIK CESET

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Su Altı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler, cesedi bulunduğu yerden alarak, kıyıya çıkarttı.

En az iki haftalık olduğu değerlendirilen cesedin üzerinde inceleme yapan polis, kimlik bulamadı.

OTOPSİ YAPILACAK, KİMLİĞİ BELİRLENECEK

Olay yerindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından ceset, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Cesedin kimliği ve kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.