Adana'da deniz bisikletiyle gölde mahsur kalan gençler kurtarıldı Adana'da gölde deniz bisikletiyle gezen üç genç, kötü hava koşulları nedeniyle mahsur kaldı. Gençler, sualtı polisleri tarafından bilinen 'Gemi Adam'lar tarafından kurtarıldı.

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İHA

Adana'da 3 gencin gölde deniz bisikletiyle yaptıkları gezi, tehlikeli bir maceraya dönüştü.

Geri dönemediler, mahsur kaldılar

İhsan Tabier (18), Kağan Taşkın (18) ve Yaşar Efe Aktimur (18) kiraladıkları deniz bisikletiyle Seyhan Baraj Gölü’nde gezmeye çıktı. Güneşli olan hava yerini yağışa ve rüzgara bıraktı. Gençler bu sırada geri dönemedikleri için yakınlarında bulunan bir adaya yanaştı ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak bildirdi.

Adacığa geçip kurtarılmayı beklediler

Bunun üzerine bölgeye Sualtı Grup Amirliğine bağlı ‘gemi adamlar’ geldi. Gemi adamlar gençleri kurtararak araçlarının bulunduğu kıyaya çıkarttı.

İhsan Tabier, "Giderken hava çok güzeldi, bir anda hava patladı. Biz de geri dönemedik. En yakın adaya geçtik. 112’yi aradık, abiler sağ olsun geldi bizi kurtardı" dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)