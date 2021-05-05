Adana’da eşini dövdü, kayınbiraderini öldürdü

Eşini döven koca, kendisini uyaran kayınbiraderini tüfekle vurarak öldürdü. Olaydan sonra gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Adana’nın Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'nde yaşayan Mesut Yılmaz (28), ablası Feride Olgun’un (41) eşi Mehmet O. (42) tarafından pompalı tüfekle vuruldu.

Mehmet O. olay yerinden koşarak kaçarken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Mesut Yılmaz'ı Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yılmaz, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yılmaz’ın cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verildi.

“NEDEN DAMA ÇIKIYORSUN ÇABUK AŞAĞI İN”

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayı gerçekleştiren Mehmet O.’yu yakalamak için çalışma başlattı.

Mehmet O., bir süre sonra kendisini saklayan ağabeyi Yusuf O. (44) ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete getirilerek sorguya alınan zanlı, kayınbiraderini kendisini tehdit ettiği için vurduğunu öne sürdü.

Eşi Feride Olgun'un ise kocasının kendisini çok kıskandığını, dama çamaşır sermeye çıktığında bile "Neden dama çıkıyorsun çabuk aşağı in, millet sana bakar” diyerek kendisini darbettiğini, evlendiği günden beri sürekli şiddet uyguladığını, kardeşinin de bu nedenle onunla konuşmaya gittiğini söylediği öğrenildi.

KATİL KOCA TUTUKLANDI

Zanlı iki kardeş, alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Katil koca tutuklanırken, ağabeyi Yusuf O. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.