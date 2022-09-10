Adana'da şiddete uğrayan kadının midesinin yüzde 30'u alındı

2 yıl önce ayrıldığı erkek arkadaşı tarafından saldırıya uğrayan genç kadın, 9 gün süren yaşam mücadelesini kazandı. Birden fazla ameliyata giren Burcu T.'nin vücuduna 135 dikiş atıldı.

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Anne ve babasını kaybeden 31 yaşındaki Burcu T., Seyhan ilçesinde arkadaşıyla birlikte yaşamaya başladı.

Akşam saatlerinde dışarı çıkan genç kadın, apartmanda 2 yıl önce ayrıldığı Umut Enşan ile karşılaştı.

Bıçakla saldırdı

Elindeki bıçakla Burcu T.'ye saldırmaya başlayan şahıs, genç kadının boğazını ve vücudunun çeşitli bölgelerini keserek olay yerinden kaçtı.

Yaralı kadının çığlık seslerini duyan esnaf apartmana koştu. Olayın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından genç kadın bilinci kapalı şekilde hastaneye sevk edildi.

Entübe edilen Burcu T., daha sonra yoğun bakım ünitesine alındı.

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Saldırgan tutuklandı

Öte yandan polis ekipleri kısa sürede saldırgan Umut Enşan'ı yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Enşan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Midesinin yüzde 30'u alındı

9 gün boyunca yaşam mücadelesi veren genç kadın ise hayata tutundu. Birden fazla ameliyata giren Burcu T.'nin pankreas, kalın bağırsağı, akciğer ve karaciğeri zarar gördü. Midesinin yüzde 30'u ile safra kesesi alındı.

Boğazı, karnı, kolu ve bacaklarındaki derin bıçak darbelerine ise 135 dikiş atıldı.

"Her gece kabuslarla uyandım"

Yaraları nedeniyle konuşmakta güçlük çeken Burcu T., yaşadıklarını anlattı.

Genç kadın, "Yoğun bakımın son günlerinde her gece kabuslarla uyandım. Hiç uyuyamadım. Gözümü her kapattığımda olay anını görüyorum" dedi.

"Tamamen saplantılı bir aşk olayı"

Yeğeni Burcu T. ile Umut Enşan'ın sorunsuz ayrıldığını kaydeden teyze Fatma Gönen ise "Umut, Burcu'nun bir kız arkadaşının kardeşiydi. Bundan 2 yıl önce 2 ay sevgili kaldıktan sonra ayrıldılar. Bundan sonra 4-5 kez tekrar arkadaşlık teklif etti ancak yeğenim kabul etmedi. Tamamen saplantılı bir aşk olayı. Kızımızdan kopamamış ve duygularını yıllarca içinde biriktirmiş. Yeğenim çok eğlenceli ve hayat doluydu" diye konuştu.

"Şu anda psikolojik tedavi görüyor"

DHA'nın aktarımına göre; Burcu T.'nin olayın ardından hastaneye solunumu durmuş halde götürüldüğünü anlatan Gönen, şöyle konuştu:



"Olay günü yeğenimin önce boğazını kesiyor, sonra da karın ve birçok yerinden bıçaklıyor. Olayda kullandığı ekmek bıçağını da yeni almış. Kutusunu da apartmana atmış. Saldırının ardından yeğenime sokaktaki esnaf tampon yapmış. Olayı duyup hastaneye geldiğimizde ameliyata alınmıştı. 8 saat ameliyatta kaldı. Çocuğumuz öldü ve Rabb'im, onu bize tekrar bağışladı. Burcu artık yarım bir insan. Şu anda psikolojik tedavi görüyor. Biz, onu hiç yalnız bırakmayacağız ve tekrar hayata dönecek. O kişiye ise insan diyemiyorum. Ciğerimizi yaktı. En ağır cezayı almasını istiyoruz." dedi.













