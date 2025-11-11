Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalandı: 16,5 yıl hapis cezası aldı

- Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 16 yıl 6 ay hapis ve 33 bin lira para cezası aldı.
- A.K., sigara paketine gizlediği 46,03 gram sentetik uyuşturucu ile yakalandı ve daha önce benzer suç kaydı bulunuyordu.
- Mahkeme, sanığın tutukluluğunun devamına karar verdi.
Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuklu sanık A.K., cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken avukatı, duruşma salonunda hazır bulundu.
Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, sanığın 8 Mart 2024’te Yeşilyurt Mahallesi’ndeki ikametinde, sigara paketine gizlediği 46,03 gram sentetik uyuşturucuyu satarken polis tarafından yakalandığını belirtti.
Savcı, A.K.’nin daha önce de benzer suçlardan kaydının bulunduğunu vurguladı.
EVİNDE UYUŞTURUCU VE YAPIM MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ
Savcı, adreste yapılan aramada, mutfak dolabı içinde hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemeleri bulunduğunu aktardı.
A.K.’nin, “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan cezalandırılmasını talep etti.
16,5 YIL HAPİS VE 33 BİN LİRA PARA CEZASI
Savunmasında hakkındaki suçlamaları reddeden A.K., tahliye ve beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, sanığı 16 yıl 6 ay hapis ve 33 bin lira adli para cezasına çarptırdı.
A.K.’nin tutukluluk halinin devamına karar verildi.