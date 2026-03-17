Trump yönetiminde ilk "savaş" istifası: İsrail lobisi bizi sürükledi

ABD istihbaratının iki numarası, daire başkanı...

Kent'i önemli kılan bazı etkenlerden biri 2003 Irak işgali sırasında Felluce'de sahada görev yapmış olması, ayrıca Kent'in eşi Shannon Mary Kent de Suriye'nin Münbiç ilçesinde terör örgütü DEAL tarafından düzenlenen bir bombalı saldırıda öldü.

ABD’de Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Joseph Kent, Donald Trump’a hitaben kaleme aldığı mektupla görevinden istifa ettiğini açıkladı.

"İSRAİL LOBİSİNİN BASKISIYLA SAVAŞA GİRDİK"

Kent, istifa gerekçesi olarak İran’a yönelik politikaları gösterirken, “İran ülkemiz için yakın bir tehdit oluşturmuyordu. Bu savaş İsrail ve Amerikan lobisinin baskısıyla başlatıldı” ifadelerini kullandı.

Mektubunda Trump’ın önceki dönem politikalarını desteklediğini belirten Kent, Orta Doğu’daki savaşların ABD için “bir tuzak” olduğunu vurguladı.

Kent, özellikle Irak Savaşı’na atıfta bulunarak benzer bir hatanın tekrar edilmemesi gerektiğini söyledi.

ABD’li yetkili, yönetim içinde İsrail ve bazı medya çevrelerinin dezenformasyon kampanyası yürüttüğünü öne sürerek, bu süreçte İran’ın tehdit olarak gösterildiğini ve hızlı zafer vaadiyle yanlış yönlendirme yapıldığını iddia etti.

"ABD HALKINA FAYDA SAĞLAMAYAN BİR SAVAŞ"

11 kez çatışma görevine katıldığını belirten Kent, eşini savaşta kaybettiğini ifade ederek, “Amerikan halkına fayda sağlamayan bir savaş için yeni neslin gönderilmesini destekleyemem” dedi.

Kent, Trump’a çağrıda bulunarak İran politikalarının yeniden gözden geçirilmesini isterken, “Ya yeni bir yol çizebilirsiniz ya da ülkeyi kaosa sürükleyebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

İSTİFA MEKTUBUNUN TAM METNİ

İşte Joe Kent'in yayımladığı mektubun tam metni;

Sayın Trump,



Uzun değerlendirmeler sonucunda, Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörlüğü görevimden bugün itibarıyla istifa etmeye karar verdim.



Vicdanen İran’da süren savaşı destekleyemem. İran, ülkemiz için yakın bir tehdit oluşturmuyordu ve bu savaşı İsrail ve onun güçlü Amerikan lobisinin baskısıyla başlattığımız açıktır.



2016, 2020 ve 2024 seçim kampanyalarınızda savunduğunuz değerleri ve dış politikaları destekliyorum. İlk başkanlık döneminizde bunları hayata geçirdiniz. 2025 Haziran’ına kadar Orta Doğu’daki savaşların, Amerika’nın değerli evlatlarının hayatını elinden alan ve ülkemizin refahını tüketen bir tuzak olduğunu biliyordunuz.



İlk yönetiminizde, modern başkanlar arasında askeri gücü ülkeyi sonsuz savaşlara sürüklemeden en kararlı şekilde kullanmayı en iyi anlayan kişiydiniz. Bunu Kasım Süleymani’nin öldürülmesi ve DEAŞ’ın yenilgiye uğratılmasıyla gösterdiniz.



Bu yönetimin başlarında, üst düzey İsrailli yetkililer ve Amerikan medyasının etkili isimleri, “Önce Amerika” politikanızı zayıflatmak ve İran’la savaşı teşvik etmek için kapsamlı bir dezenformasyon kampanyası yürüttü. Bu propaganda ortamı, İran’ın ABD için yakın bir tehdit oluşturduğuna ve hemen saldırılması halinde hızlı bir zafer kazanılabileceğine sizi inandırmak için kullanıldı. Bu bir yalandı ve bizi binlerce insanımızın hayatına mal olan Irak savaşına sürükleyen aynı yöntemdi. Bu hatayı tekrar edemeyiz.



11 kez muharebeye katılmış bir gazi ve İsrail tarafından kurgulanan bir savaşta eşini kaybetmiş bir eş olarak, Amerikan halkına hiçbir fayda sağlamayan ve Amerikan hayatlarının bedelini haklı çıkarmayan bir savaşa yeni neslin gönderilmesini destekleyemem.



İran’da ne yaptığımızı ve bunu kimin için yaptığımızı yeniden düşünmenizi diliyorum. Cesur adımlar atmanın zamanı geldi. Ya rotayı değiştirip ülkemiz için yeni bir yol çizebilirsiniz ya da bizi daha fazla çöküş ve kaosa sürükleyebilirsiniz. Karar sizin.



Yönetiminizde ve ülkemize hizmet etmek benim için bir onurdu.