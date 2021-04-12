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    Adana'da FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

    FETÖ’ye finansal destek sağladığı tespit edilen 3 kişi, polis ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alındı.
    • İHA
    • 12.04.2021 - 08:38
    • Güncelleme : 12.04.2021 - 09:22
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    Adana'da FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

    Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 şüphelinin terör örgütü FETÖ’ye finansal destek sağladıkları ve sohbetlerine katıldıklarını belirledi.

    ŞAFAK VAKTİ OPERASYON

    Harkeete geçen ekipler, 3 kişiyi şafak vakti yapılan operasyonla yakaladı.

    Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise dijital materyaller ele geçirildi. Şahısların, mali müşavir, denetçi ve muhasebe müdürü olduğu öğrenildi. Zanlılar, Adli Tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

    Adana'da FETÖ operasyonu: 3 gözaltı VİDEO

    Adana da FETÖ operasyonu: 3 gözaltı #1

    Adana da FETÖ operasyonu: 3 gözaltı #2

    Adana da FETÖ operasyonu: 3 gözaltı #3

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