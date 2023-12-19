Adana'da galeri önündeki otomobili yaktılar

İHA
Adana'nın Kozan ilçesinde kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler oto galerinin önündeki park halinde bulunan otomobili yanıcı madde dökerek ateşe verdi.
Şüpheliler ardından bölgeden kaçtı.
Aracın yandığını gören galeri sahibi durumu ihbar etti.
Şüpheliler aranıyor
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken otomobilin motor kısmı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Olayı gerçekleştirenlerin yakalanması için polis çalışma başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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