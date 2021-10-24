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- Adana’da gasp için girdikleri kuyumcuda çalışanı vurup kaçtılar
Adana’da gasp için girdikleri kuyumcuda çalışanı vurup kaçtılar
- İHA
- 24.10.2021 - 10:10
Kar maskeli A.S. (21) ile arkadaşı C.D. (20), plakasız motosikletle Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi’ndeki bir kuyumcuya geldi.
Dükkana giren 2 arkadaş, içeride kimsenin olmaması nedeniyle panikleyerek hiçbir şey almadan kaçmaya çalıştı.
Bu sırada kuyumcu çalışanı Ekrem T. (48), dükkanın önünde gördüğü şüphelilere “Ne oluyor ya” diyerek seslendi.
AYAĞINDAN VURDU
Bunun üzerine A.S., yanındaki tabancayla Ekrem T.’nin ayağına ateş etti ve arkadaşı C.D. ile birlikte motosiklete binip olay yerinden uzaklaştı.
Durumun polise bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
İKİSİ DE TUTUKLANDI
Kuyumcudaki ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, tüfek ve tabanca ile kuyumcuya gelen 2 arkadaşı evlerine düzenlediği baskınla gözaltına aldı.
İfadelerinde suçlamaları reddeden 2 arkadaş, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kuyumcu çalışanı Ekrem T.’nin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.