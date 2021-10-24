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Adana’da gasp için girdikleri kuyumcuda çalışanı vurup kaçtılar

Adana’da gasp için girdikleri kuyumcuda çalışanı vurup kaçtılar

Gasp amacıyla girdikleri kuyumcu dükkanında içeride kimsenin olmamasından panikleyerek hiçbir şey alamadan kaçan 2 şüpheli, kendilerine ‘Ne oluyor ya’ diye seslenen çalışanı silahla vurarak yaraladı.