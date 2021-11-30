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Adana’da genç kadının katili bulundu

Adana’da genç kadının katili bulundu

Bodrum katta bir kadını vurup ölümüne sebep olduğu öne sürülen zanlı, polis tarafından saklandığı eve yapılan baskında yakalandı. Yere yatırılarak gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.