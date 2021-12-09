Adana'da genç katil zanlısı gardıropta yakalandı

İki kişiyi motosiklet üzerinde giderken öldürdüğü öne sürülen 15 yaşındaki katil zanlısı ve ona yardım eden şüpheli, saklandıkları çiftlik evinde gözaltına alınarak tutuklandı.

Adana'nın Yüreğir ilçesi Süleyman Vahit Caddesi’nde yaşanan olayda fırında çırak olarak çalışan Abdülsamet Çiftsüren (14), kendisini almaya gelen Yusuf Çiftsürer’in (21) motosikletinin arkasına bindi.

Hareket eden iki gencin yanına yaklaşan motosikletli 2 şahıs, arkada oturan kişilere silahla ateş ederek kaçtı.

2 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Abdülsamet Çiftsüren göğsünden, Yusuf Çiftsürer’de başından vurularak yaşamını yitirdi.

TOPRAĞA VERİLDİLER

İki gencin cenazeleri, Adana Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından Buruk Mezarlığı’nda toprağa verildi.

POLİS, ZANLILAR İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri çiftçe cinayeti aydınlatmak için harekete geçti.

ÖNCEDEN HUSUMETLİ OLDUKLARI ÖĞRENİLDİ

Cinayet dedektifleri, incelediği kişiler arasında 15 yaşındaki Y.D.’nin tabanca kullanımında iyi olduğunu ve 2 ay önce öldürülen Abdülsamet Çiftsüren ile kavga ettiğini ve bu kavgada Çiftsüren’in silahla Y.D.’ye (15) ateş ettiğini ayrıntısına ulaştı.

Silahlı kavgada şans eseri yara almadan kurtaran Y.D. ile Abdülsamet Çiftsüren arasında husumet bulunduğu ortaya çıktı.

ÇİFTLİK EVİNDE YAKALANDILAR

Polis, katil zanlısı olarak Y.D.’nin peşine düştü. Yapılan araştırmada Y.D. ve motosikleti kullanarak kaçmasına yardımcı olan kuzeni İ.M.D.’nin (17) merkez Sarıçam ilçesinde bir çiftlik evinde gizlendiğini tespit etti.

GARDIROP İÇİNE SAKLANDI

Emniyet ekipleri, çiftlik evine operasyon düzenledi. Polislerin baskın yaptığını fark eden Y.D., evdeki gardırop içine saklandı.

2 ZANLI TUTUKLANDI

Ekipler, Y.D.’yi çıkartarak gözaltına aldı. Emniyete getirilen Y.D. ile İ.M.D. Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.





