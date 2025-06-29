Adana'da göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti

Adana'nın Feke ilçesi İncirci Mahallesi Esirmek mevkiindeki gölet inşaatında çalışan Abdullah Musab Yavuz, meydana gelen göçüğün altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve CANKUR ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu 26 yaşındaki Yavuz'a ulaşıldı.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde işçinin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yavuz'un cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.