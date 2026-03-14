İlber Ortaylı, Fatih Camii Haziresi'nde toprağa verilecek

Prof. Dr. Ortaylı, bir süredir Koç Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi görüyordu.

1 hafta yoğun bakımda kalan ve geçtiğimiz günlerde de entübe edilen Ortaylı, dün hayatını kaybetti.

78 yaşında hayata gözlerini yuman Ortaylı'nın ölümü herkesi sarsarken, cenazesine dair detaylar netleşmeye başladı.

FATİH CAMİİ HAZİRESİ'NDE TOPRAĞA VERİLECEK

İlber Ortaylı için pazartesi günü cenaze töreni düzenlenecek.

Fatih Camii’nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılınacak.

Ortaylı, cenaze namazının ardından Fatih Camii Haziresi’ne defnedilecek.

HOCASI HALİL İNALCIK'IN YANINA DEFNEDİLECEK

Ortaylı'nın bir diğer 'hocaların hocası' olan Prof. Dr. Halil İnalcık'ın yanına defnedileceği öğrenildi.

GELİBOLU'YA DEFNEDİLMEK İSTEMİŞTİ

Ortaylı'nın, gazeteci Adem Metan'ın programında vasiyetini açıkladığı ortaya çıktı.

Ortaylı, Metan'ın "Mezarınızla ilgili bir vasiyetiniz var mı?" sorusuna yanıt vermişti.

Ortaylı, "Var, mezarım herhalde Gelibolu'da olur. Burada istemiyorum, kalabalık sevmem." ifadelerini kullanmıştı.

FATİH HAZİRESİ'NDE KİMLER YATIYOR

Fatih Sultan Mehmed Han Türbesi

Gülbahar Hatun (Hatuniyye) Türbesi

Gazi Osman Paşa ve Türbesi

Dino-zâde Âbidin Paşa Türbesi

Nakşidil Valide Sultan Türbesi

Gülustû Sultan Türbesi

Haziredeki kabirler

Abdurrahman Nureddin Paşa (1833-1912)

Ahmed Amiş Efendi (1808-1920)

Ahmed Cevdet Paşa (1822-1895)

Ali Emîrî Efendi (1857-1924)

Sâmi Efendi (1838-1912)

Mehmed Es’âd Yesârî Efendi (?-1798)

Mustafa Hâkî Tokâdî Efendi (? -1920)

Mustafa İzzet Efendi (1770?-1849)

Mustafa Nâilî Paşa (1798-1871)

Ömer Hilmi Efendi (1843-1889)

Seyyîd Mardinî Yusuf Sıdkî Efendi (1816-1903)