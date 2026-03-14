ABD, İran petrolünü hedef almaya devam ediyor: Hark Adası'na saldırdı

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş, 15. gününde devam ediyor.

İsrail dün, İran'ın başkenti Tahran'da 'Kudüs Günü' nedeniyle sokağa çıkan yüz binlerce kişinin toplandığı bölgeye saldırdı.

2 kişinin yaşamını yitirdiği saldırı sonrası İranlılar, miting alandan ayrılmayarak sloganlar atmaya devam etti.

Tahran'daki gösterilere çok sayıda üst düzey yönetici de katıldı.

Orta Doğu'daki karşılıklı saldırılar devam ederken, gece yarısı ABD ile İsrail ve İran'dan ardı ardına hamleler geldi.

ABD, İRAN PETROLÜNÜN KALBİNE SALDIRDI

Bölgede üs ve asker kaybı süren ABD, İran'ın en büyük petrol terminali konumundaki Hark Adası'nı bombaladı.

ABD Başkanı Donald Trump, 'adada askeri hedeflerin tamamen yok edildiğini' iddia etti.

PETROL ALTYAPISINA ZARAR VERİLMEDİ

Fars Haber Ajansı, ABD saldırısının ardından İran'ın Hark Adası'nda 15’ten fazla patlama sesi duyulduğunu bildirdi.

Ajans patlama seslerine rağmen, petrol altyapısının zarar görmediğini aktardı.

İRAN PETROLÜ'NÜN YÜZDE 90'I BURADAN GEÇİYOR

İran'da petrol ihracatının yaklaşık yüzde 90'ı bu terminal üzerinden yapılıyor.

Ada günlük yaklaşık 7 milyon varil yükleme kapasitesine sahip.

'ORTA DOĞU TARİHİNİN EN GÜÇLÜ BOMBARDIMANLARINDAN BİRİ'

Donald Trump, Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, operasyonun 'Orta Doğu tarihinin en güçlü bombardımanlarından biri' olduğunu belirtti.

Ancak petrol altyapısına zarar verilmemesi talimatı verildiğini, bunu 'insani nedenlerle' yaptığını vurguladı.

HARK ADASI'NIN STRATEJİK ÖNEMİ

Hark Adası (Kharg Island), Basra Körfezi'nde İran anakarasından yaklaşık 25-30 km uzaklıkta yer alan küçük bir ada olmasına rağmen, İran'ın petrol ekonomisinin kalbi konumunda.

Ada, İran'ın ham petrol ihracatının yaklaşık yüzde 90-95'ini gerçekleştiren ana terminale ev sahipliği yapar.

İRAN'IN EN ÖNEMLİ ENERJİ ÇIKIŞ NOKTASI

Buradan günlük milyonlarca varil petrol tankerlere yüklenerek, büyük ölçüde Çin gibi ülkelere ihraç edilir.

Ada, dev petrol depolama tesisleri, boru hatları ve süper tankerlere uygun derin su kapasitesiyle İran'ın en önemli enerji çıkış noktasıdır.

'İRAN'IN TAÇ MÜCEVHERİ'

Bu nedenle, askeri analistler tarafından İran'ın 'taç mücevheri' olarak nitelendirilir.

Adanın petrol ihracatının kesilmesi, İran'ın savaş ekonomisini ve rejim gelirlerini doğrudan vurabilecek en etkili hamlelerden biri olarak görülür.

Küresel enerji piyasalarını da etkileyebilecek bir hedef olması nedeniyle, bugüne kadar çatışmada korunmuştu.