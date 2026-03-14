Karagümrük mağlubiyeti sonrası Fenerbahçeli futbolculara tehdit

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup oldu.

Karagümrük’e galibiyeti getiren goller 15. dakikada Fenerbahçe’den kiralık olarak kadroya katılan Bartuğ Elmaz ile 45+1. dakikada Serginho’dan geldi.

OYUNCULARA VE AİLELERİNE TEHDİT VE HAKARET MESAJLARI GÖNDERİLDİ

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, sezonun ilk lig mağlubiyetini yaşarken şampiyonluk yarışında önemli bir kayıp verdi.

Şampiyonluk yarışında ağır yara alan sarı-lacivertlilerde karşılaşma sonrası dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

KULÜP AVUKATLARI HAREKETE GEÇTİ

TRT Spor'un haberine göre, Fenerbahçeli futbolcuların şahsi telefonlarına ve ailelerinin telefonlarına sistematik biçimde tehdit, hakaret ve küfür içerikli mesajlar atıldı.

Olayın çok ciddi boyutlara ulaştığı belirtilirken futbolcuların ve kulübün avukatlarının durumu yakından takip ettiği aktarıldı.