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    Adana'da hapis cezasıyla aranan hükümlü tutuklandı

    Yakalanmamak için sürekli ev değiştirip, telefon kullanmayan 16 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Utku Örtlek, arkadaşıyla birlikte gözaltına alınarak tutuklandı.
    • 03.05.2022 - 10:48
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    Adana'da hapis cezasıyla aranan hükümlü tutuklandı

    Adana'nın Kozan ilçesinde 2015 yılında otobüsü durdurup şoför Halif Küngür’e pompalı tüfek doğrultarak, "Cebindeki paraları ver 36 ay infazım var. Yoksa sıkarım" diyerek 1800 lira gasbeden 31 yaşındaki Utku Örtlek tutuklandı.

    Yargılanması devam ederken 2017 yılında serbest kalan Örtlek, 13 ayrı suçtan 16 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Örtlek, cezasının kesinleşmesinin ardından 5 yıl boyunca yakalanamadı.

    Arkadaşıyla birlikte gözaltına alındı

    Polis ekipleri, Örtlek’in, Mersin’in Yenişehir ilçesindeki bir evde saklandığını belirledi. Adrese baskın yapan ekipler, Utku Örtlek ile birlikte 'uyuşturucu ticareti ve kasten yaralama' suçundan 16 yıl hapis cezasıyla aranan İsmail Tarkan’ı gözaltına aldı.

    İzini belli etmemek için telefon ve kredi kartı kullanmadı

    DHA'nın haberine göre; Örtlek’in yakalanmamak için sürekli ev değiştirdiği, kredi kartıyla alışveriş yapmadığı ve kendi üzerine kayıtlı cep telefonu kullanmadığı öğrenildi.

    2 kişi tutuklandı

    Emniyetteki işlemleri tamamlanan Utku Örtlek ve İsmail Tarkan tutuklandı.

    Adana da hapis cezasıyla aranan hükümlü tutuklandı #1

    Adana da hapis cezasıyla aranan hükümlü tutuklandı #2

    Adana da hapis cezasıyla aranan hükümlü tutuklandı #3


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