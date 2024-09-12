Adana'da hükümlüye hapis kararı ilanla tebliğ edildi Adana'da uyuşturucu ticareti suçundan 24 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verilen hükümlü tüm aramalara rağmen bulunamayınca mahkeme tarafından karar, internet sitesine verilen ilanla tebliğ edildi.

İHA

Adana'da Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde geçen yıl uyuşturucu sattığı iddia edilen Zümrüt Alır (27) hakkında, Adana 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan dava açıldı.

Tutuksuz yargılanan hükümlü Zümrüt Alır hakkında, 21 Mayıs'ta karar verildi.

TÜM ARAMALARA RAĞMEN ULAŞILAMADI

Hükümlü Zümrüt Alır'ın katılmadığı duruşmada mahkeme heyeti, hükümlü Alır'ı, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçunu işlediğine kanaat getirip 24 yıl 4 ay 15 gün hapis ve 187 bin 500 lira adli para cezasına mahkum etti.

Mahkemenin gerekçeli kararı, tüm aramalara rağmen sanık Zümrüt Alır'a ulaşılamayınca tebliğ edilemedi.

İNTERNET SİTESİNDEN TEBLİĞ ETTİLER

Bunun üzerine kararın ilanen tebliğine karar verildi. Bir internet sitesinde yayınlanan karar ilanı tebliğinde; hükümlünün adres kayıt sisteminde adresinin olmadığı, yapılan araştırmalara rağmen hükümlünün ikametgahı, meskeni veya iş yeri de tespit edilemediği, bu haliyle hükümlünün adresinin meçhul olduğu anlaşıldığından hüküm özetinin bir defaya mahsus olmak üzere ilanen tebliğine karar verildiği açıklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)