MSB: İran'dan ateşlenen bir füze daha etkisiz hale getirildi

ABD-İsrail, İran arasındaki çatışmalar sürüyor.

Çatışmalar sürerken Türkiye, bölgesindeki istikrar ve barışın yeniden tesis edilmesi için çaba gösteriyor.

Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bölgesinde bir barış diplomasisi yürütüyor.

Ancak geçtiğimiz günlerde İran'dan ateşlenen iki balistik füze, Türk hava sahasına girdi.

İki füzenin imha edildiği Milli Savunma Bakanlığı tarafından da açıklandı.

Geçtiğimiz dakikalarda ise yeni bir son dakika daha geldi.

İRAN'DAN BİR FÜZE DAHA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İran tarafından ateşlenen ve Türk hava sahasında giren 3. füzenin de imha edildiği duyuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, gerekli tüm önlemlerin alındığı da duyuruldu ve şöyle denildi;

"NATO HAVA VE FÜZE SAVUNMA UNSURLARI TARAFINDAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hâle getirilmiştir.

"TÜM TEDBİRLER TEREDDÜTSÜZ ŞEKİLDE ALINIYOR"

Ülkemizin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tüm tedbirler kararlılıkla ve tereddütsüz bir şekilde alınmakta, olayın bütün boyutlarıyla aydınlatılması için ilgili ülkeyle görüşülmektedir.

"GELİŞMELER DİKKATLE TAKİP EDİLİYOR"

Millî güvenliğimiz öncelenerek bölgedeki tüm gelişmeler dikkatle takip edilmekte ve değerlendirilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

MÜHİMMAT PARÇALARI HATAY VE GAZİANTEP'TE BOŞ ARZİLERE DÜŞMÜŞTÜ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 9 Mart'ta İran'dan ateşlenen balistik füzenin Türk hava sahasında etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.

Bazı mühimmat parçalarının Gaziantep’e düştüğü, olayda can kaybı olmadığı da belirtilmişti. Olayla ilgili İran büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrılarak izahat istenmişti.

4 Mart'ta da yine İran’dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasından geçerek Hatay bölgesinden Türk hava sahasına yönelen bir füze, NATO Hava Savunma Sistemleri tarafından imha edilmişti.

Önleyici bir füzenin parçası Hatay Dörtyol’da açık bir alana düşmüş, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmamıştı.

"GEREKLİ İKAZLAR YAPILDI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kara, deniz ve hava kuvvetleri unsurlarımızla hudut güvenliğimizi her türlü hava ve arazi şartlarında yaklaşık 60 bin personelle sağlıyoruz.

4 Mart’ta İran’dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasını geçtikten sonra ülkemize yöneldiği tespit edilen füze NATO tarafından etkisiz hâle getirildi. Akabinde İran makamlarına gerekli ikazlar yapıldı." demişti.

İRAN CEHPESİ "BİZ TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALMADIK" DEMİŞTİ

Türk hava sahasına giren ilk iki füzenin imha edilmesinin ardından İran cephesinden açıklama gelmiş ve "Türkiye'nin hedef alınmadığı" belirtilmişti.