Rasim Ozan Kütahyalı: Dilek İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olacağını düşünüyorum

RASİM OZAN KÜTAHYALI'NIN GÜNDEMİ YORUMLADIĞI PROGRAMIN TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Rasim Ozan Kütahyalı, Ensonhaber YouTube kanalında gündemi belirleyen yorumlarına devam ediyor.

Ensonhaber Yayın Koordinatörü Çağlar Cilara'nın sorularını yanıtlayan Kütahyalı, CHP içerisindeki denkleme dair konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Ekrem İmamoğlu'nu saf dışı bırakmak için eşi Dilek İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak gösterebileceğini söyledi.

Özel'in, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile girdiği soğuk savaşı kazanması halinde partinin başında kalmayı garantileyeceğini söyleyen Kütahyalı, şöyle devam etti;

"ÖZGÜR ÖZEL SEÇİMİ KAYBEDECEĞİNİ BİLİYOR"

"Geçen sefer de söyledim, Dilek İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olabileceğini düşünüyorum. Çünkü bu, eğer bu "mutlak butlan" konusunda aşarsa Özgür Özel, biliyor kaybedeceğini seçimi.

MUHARREM İNCE ÖRNEĞİ

Dilek İmamoğlu'nu aday yapıp, yine bir İmamoğlu soyadı deyip, ona kaybettirip, Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce'ye kaybettirttiği gibi, CHP de fena bir oy almayacağı için genel başkanlıkta kalma stratejisi güdüyor olabilir.

"2029 ADAYINI DA ÖZEL BELİRLER"

2029 adayını da Özgür Özel belirleyecek. O zamana kadar da İmamoğlu'nun, hala 'Ben buradayım 2029 adayını ben belirlerim' diyecek takati olmaz.

"ÖZEL NASIL BİR POLİTİKACI OLACAK"

Tahminimi söyleyeyim. Bir, Özgür Özel, eğer Kemal Kılıçdaroğlu'yla olan bu soğuk savaşı galip gelebilirse, partisine mutlak mutlan atlattırmazsa ama Özgür Özel'e bağlı o. Demirel gibi bir politikacı mı olacak? Ne bileyim, işte Sadi Koçaş gibi bir politikacı mı olacak yani ki önemli olmayan?

"CHP AZ BİR OY ALMAZ, GENEL BAŞKANLIKTA KALABİLİRSİN"

Öyleyse partiyi elde tutabilir. Mutlak mutlana kaptırmaz. Bir tavşan aday, nasıl olsa kaybedilecek, Dilek İmamoğlu ya da başkası gitti. Ama orada şovunu yapacaksın 'Geliyoruz' falan edebiyatı.

Maalesef halk da kandırılıyor bu denklemde. Ama genel başkanlığı korudun mu? Korudun. CHP de az bir oy almayacak, genel başkanlıkta kalabilirsin.

"İMAMOĞLU'NUN BORUSU ARTIK ÖTMEZ"

2029 İstanbul adayını sen belirleyebilirsin. Artık orada İmamoğlu'nun borusu ötmeyebilir. Çok önemli. Ama mutlak mutlan olursa tam blok. Özgür Özel-İmamoğlu partisi kurulur. Denklem bu. Bence esas Türk siyasal hayatında 2026 ile 2029 arası konuşulması gereken bu."