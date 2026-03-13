Leroy Sane'nin cezası belli oldu: İşte kaçıracağı maçlar...

PFDK, Beşiktaş maçında kırmızı kart gören Galatasaraylı Leroy Sane'ye iki maç men cezası verdi. Buna göra Alman yıldız, Başakşehir ve Trabzonspor karşılaşmalarında forma giyemeyecek.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzerinden Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıklandı.
PFDK'dan yapılan açıklamada Süper Lig'de Beşiktaş-Galatasaray derbisinde kırmızı kart gören Leroy Sane'ye verilen cezaya yer verildi.
2 MAÇ MEN CEZASI VERİLDİ
PFDK'dan yapılan açıklamaya göre Leroy Sane'ye 2 maç men cezası verildi.
Açıklamada, "Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. sporcusu LEROY AZIZ SANE’nin, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir." denildi.
TRABZON VE BAŞAKŞEHİR'E KARŞI YOK
Buna göre Leroy Sane, PFDK'dan aldığı ceza nedeniyle Galatasaray'ın Süper Lig'deki sıradaki 2 maçında forma giyemeyecek.
Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de sırasıyla Başakşehir ve Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek.